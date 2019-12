Predvolebná téma nájomné byty

Podpora výstavby nájomného bývania sa na Slovensku riadi vyhláškou č. 326/2015 Z. z. Ministerstva dopravy, a zákonom 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní a zákonom 150/2013 o štátnom fonde rozvoja bývania

Viem nudný úvod. Mohol by som ho doplniť informáciou podľa akého zákona sa platia miestne dane, daň za rozvoj , daň z nehnuteľnosti , podielové dane atď. Nechcem však prípadného čitateľa úplne odradiť a tak radšej idem k pointe článku.

Podpora nájomného bývania je teda formálne zabezpečená. Politici sa pred voľbami trhajú o témy. Nájomné byty patria tradične k tým predvolebne obľúbeným. Napriek tomu je nájomné bývanie ako forma bývania u nás okrajová.

Dôvodov je viacero. Jednak je tu prirodzená túžba obyvateľa Slovenska vlastniť byt, a potom je asi treba povedať, že podpora nájomnému bývaniu tak, ako je zadefinovaná dnes je nedostatočná. Možno až kontraproduktívna.

Poďme sa teda pozrieť na to, prečo zákony tak, ako na seba dnes navzájom nadväzujú sú pre podporu bývania nedostatočné, dokonca si dovolím tvrdiť, že sú zlé.

Za prvé preto, že podpora je nenárokovateľná a balík na rozdeľovanie malý. / šic.. tie slovenské „podpory“!!! /.

Za druhé preto, že v akejsi falošnej predstave, že nájomné byty majú byť netrhový segment, ktorý má ponuku bývania doplniť, podporuje štát obce a mestá, ktoré sa stávajú súčasťou trhu. Tieto sú tak vlastníkmi početných výhod a oproti iným účastníkom trhu , teda developerom,, ktorí sa stávajú ich konkurentom riskujú minimálne. Toto pochopiteľne od výstavby nájomných bytov odrádza. Dotovaný produkt trhu totiž nikdy nepomáha a súkromný kapitál sa nemôže správať nelogicky.

Hlavne v menších mestách môže byť pre developerov , aj keď sa to možno dnes nezdá, do budúcna výstavba aj bežných bytov nebezpečným a neatraktívnym podnikaním. Na Slovensku totiž samosprávy začali konkurovať daňovému poplatníkovi, konkrétne developerovi - áno viem triednemu nepriateľovi, a majú vďaka posledným zákonom stanoveným pravidlám neporovnateľne lepšie postavenie na trhu, ako ich konkurencia, čo je to signál, ktorý velí zvýšiť ostražitosť a nezanedbateľne zhoršuje podnikateľské prostredie.

Prečo? Pretože developer predsa nemôže súťažiť so štátom resp. samosprávou, ktorá je takpovediac konečným užívateľom výhod plynúcich z daní. Porovnajme :

Na rozdiel od developera mesto neplatí ak je investorom daň za rozvoj . Developer daň platí. V Bratislave je to 35 eur/m2 nadzemnej plochy stavby. A pochopiteľne premietne to do ceny bytu.

Mesto neplatí daň z nehnuteľnosti. Developer platí.

Mesto na rozdiel od developera má nárok na dotáciu do infraštruktúry. Dokonca ja na kúpu pozemku. Developer samozrejme takýto nárok nemá. Na rozdiel od samosprávy často dostane do vienka riešenie infraštruktúry v okolí.....a samozrejme nutne to musí premietnuť do ceny bytu.

Mesto dokáže postaviť realizačný tím, ktorý zaplatí z daní. Developer náklady na realizačný tím musí opäť iba zahrnúť do konečnej ceny bytu.

Atd. atd.atď. Nestačí?

Tak pridám ešte jedno :Mesto je spravidla stavebným úradom......a to je si tá najväčšia výhoda!!!

Neviem či si tieto paradoxy uvedomujú politici v parlamente. Pravdou asi je , že tieto súvislosti riešia, inak. Napríklad tak , že do t ohto všetkého ešte pridajú tzv. podnikové nájomné byty ...šic! / ach ten JUDr. Danko/

Lenže týmto všetkým tak, ako to je dnes u nás nastavené , či chceme , alebo nechceme , v konečnom dôsledku, si zásadným spôsobom mýlime funkcie jednotlivých účastníkov hospodárskeho a azda aj spoločenského života.

Na rozdiel od podnikateľa , ktorý musí tvoriť zisk, je podľa zákona úlohou obce pri výkone samosprávy starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Teda napríklad aj dobrým podnikateľským prostredím, vytváraním kvalitných územných plánov, nezdržovaním a nevypaľovaním pri vydávaní stanovísk a stavebných povolení. Som presvedčený, že výstavba bytov prostredníctvom miest a obcí podnikateľské prostredie dramaticky zhoršuje. Dôvody som uviedol. Mestá by jednoducho ako koneční užívatelia daní , nemali byť súčasťou trhu . Je to oxymoron. Nemôžeme chcieť, aby developer platil dane, ak sa konečný užívateľ dane stane developerom subjektom. že Bratislava. Na strane užívateľa dane sú v takom prípade všetky výhody a podnikateľský subjekt v nerovnom boji musí podľahnúť. Bez kravky bude aj gazda hladný..

V čom / som presvedčený/ robíme chybu ?

Chybu robíme v tom , že podporujeme výstavbu bytov selektívne namiesto toho, aby sme podporovali bývajúcich. Povedzme daňovými úľavami. Uvediem príklad z Rakúska :

Rodina s dvoma deťmi a ročným prijímom 18 200 EUR býva v družstevnom byte, ktorý bol postavený so štátnou podporou (subvencovaná pôžicka). Náklady na postavenie tohto bytu predstavovali pre družstvo 128 000 EUR. Družstvo účtuje mesačne tejto rodine 424 EUR ako splátky subvencovanej pôžicky a komerčného úveru. Rodina má ale na základe tabuliek nárok na príspevok na bývanie vo výške 391,66 EUR. To znamená, že mesačne sú jej náklady na bývanie redukované na 32,34 EUR (424 EUR – 391,66 EUR).

Podobne sa podpora vykonáva v Nemecku, kde základné prvky stimulujúce podpory bývania sú predovšetkým daňové úľavy. Nemecký daňový zákon má špeciálne pochopenie pre výstavbu nového nájomného bytového fondu u súkromných investorov. Napríklad používa zrýchlené odpisy. / u nás podľa najnovšej Dankovej úpravy tak bude možne postupovať iba v prípade podnikových bytov - sic/ . Ďalej je možné pri predaji bytu využiť nezdaniteľný príjem z predaja. Ktokoľvek kto má byt v súkromnom vlastníctve minimálne 2 roky a predá ho, môže si ponechať zisk z predaja bez zdanenia. A mnohé ďalšie výhody. V žiadnom inom sektore v Nemecku daňový zákon nemá taký silný podporný vplyv, ako má práve v bytovej výstavbe. Cieľom tejto daňovej stimulácie je zabezpečiť pre investora v novom nájomnom bývaní konkurencieschopný zisk v porovnaní s inými formami investícií a takýmto spôsobom priniesť kapitál do výstavbu potrebných bytov.

A?

Ing.arch. Pavol Kollár