Jedna zbytočná daň navyše

V minulom blogu som písal o zlých pravidlách, ktoré neumožňujú, aby sa na Slovensku stavali nájomné byty.

Dnes budem písať o jednej zbytočnej dani, ktorá v konečnom dôsledku postihuje všetkých nových majiteľov bytov. Teda najmä mladé rodiny.

Keď v roku 2015 prijímal slovenský parlament zákon č. 447/2015 o tzv. miestnom poplatku za rozvoj, myslel som si, že sa konečne začne sľubovaná reforma stavebného konania a územného plánovania, že sa skončí „výpalníctvo“ v podobe tzv. vyvolaných investícií. Myslel som si, že konečne budú lehoty záväzné aj pre úradníkov, nie len pre platbu dane, že zaplatením poplatku dostanú investori od samospráv taký servis ako v Rakúsku a odpadne aj vypaľovanie v podobe tzv. vyvolaných investícií. Ako mnohokrát, hlboko som sa mýlil.

V dôvodovej správe k zákonu sa uvádzalo:

Zámerom tohto zákona je, aby na miestach, kde vznikne na základe stavebného rozvoja územia potreba vybudovania sociálnej a technickej infraštruktúry, plnil poplatok tri základné funkcie - príjmovú, rozvojovú, protikorupčnú.

O tejto dani sa už mnoho popísalo. Dnes o nej píšem iba preto, že od zavedenia dane už máme praktické skúsenosti a preto vieme povedať, že zákon nesplnil ani rozvojovú a ani protikorupčnú funkciu. A tiež preto, že dnes sa daň zvádza v mnohých mestách na Slovensku z dôvodov celkom odlišných ako predpokladal / ak vôbec niečo predpokladal/ zákonodarca. Treba povedať, že daň nie je povinná. O jej zavedení rozhoduje samospráva.

V zákone so vzletným názvom nejde o to rozvoj podporiť, ale zdaniť! Nájsť jeden nový kanál kadiaľ by na stoly politikov mohli plynúť ďalšie peniaze. Daň navyše zdaňuje aktivitu!!!! Šic... Daň sa nepoužíva na rozvoj územia v okolí stavby, ktorá daň prvotne platí, ale na najrôznejšie iné ciele o ktorých rozhodne samospráva. Teda aj na platy a odmeny samosprávy. Teda jednoznačne nejde o daň na rozvoj, ale za rozvoj! Daň nie len, že rozvoj nepodporuje, ale naopak ho hatí. V konečnom dôsledku ide iba o vybratie ďalších peňazí z peňaženiek občanov na stoly politikov, aby mohli zabezpečiť svoje priority a prípadne rozdať zo zlomkov nejaké balíčky. To je celý zmysel zákona.

Treba povedať, že samosprávy daň dlho neuplatňovali. Od začiatku ho uplatňovala iba Bratislava. V poslednej dobe však daň za rozvoj začínajú uplatňovať aj ďalšie slovenské mestá. Zdôvodňujú to zväčša novými povinnosťami, ktoré im pribudli, ako sú Dankove obedy a dovolenkové poukazy , či povinnosť čistiť chodníky.... / šic/ Podstata je ale iná. Daň je obrovské lákadlo. Takú príležitosť, ako dostať peniaze zadarmo, si predsa len málokto dá utiecť. Spolu s poukazmi a čistením chodníkov ide ruka v ruke aj zvyšovanie miezd úradníkov.

A tak je tu nová daň. Je v zásade neviditeľná. Bežný človek nemá možnosť sa s ňou stretnúť. Iba ak sprostredkovane. Keď kupuje byt. A aj vtedy má málo možností pochopiť, o čo vlastne ide. Bežný občan nemusí politika viniť za to, že cena bytov ide hore. Na vine je predsa developer. Triedny nepriateľ.

Lenže tak to vôbec nemusí byť. Developer – hoc ako nepopulárna postava – do ceny bytu nakoniec musí premietnuť všetky dane. Teda aj DPH , daň z nehnuteľnosti, poplatky bánk , lebo veď tie rastú kvôli špeciálnemu bankovému odvodu a nakoniec musí do ceny premietnuť aj daň za rozvoj. Dane , dane a ešte raz dane.

Tak ako sme svedkami mnohých účelových krokov v iných sektoroch , na konci ktorých je záujem úzkej skupiny, /napríklad v energetike /, aj táto daň nič nerieši, iba pod pláštikom vzletného názvu prináša ovocie na stoly politikov. Žnú aj keď nesiali. Nie je to prvý krát. Je dobre si to uvedomiť práve teraz pred voľbami.

Namiesto podpory rozvoja nových projektov, platia developeri – teda presnejšie najprv developeri a potom a na koniec zväčša mladé rodiny kupujúce byty propagandistické akcie starostov a primátorov, Dankove dovolenkové preukazy, zvyšovanie platov úradníkov a primátorov. Tie rastú v poslednej dobe extrémne.

Spomínam si na rozpravu a zdôvodnenie predkladateľa zákona, ktoré bolo podľa mňa až ideologické, vyhrotené, akoby politici tiahli proti triednemu nepriateľovi, za ktorého je dlhodobo v spoločnosti označovaný developer. Teda niekto, kto vlastní iniciatívu a schopnosť. A za túto iniciatívu ho vládnuca politická elita podľa akejsi zvláštnej „spravodlivosti“ potrestala. V skutočnosti ale politici potrestali opäť iba obyčajného človeka, ktorý je posledný v reťazi obchodných vzťahov a chce si kúpiť byt. Síce mu budú všetci hovoriť najmä teraz pred voľbami, že žije v sociálnom štáte, ktorí rozdáva balíčky a mnohé veci zadarmo, ale na konci dňa mu vystavia účet v podobe tých najzvláštnejších daní a poplatkov. Aj preto dnes priemerný zamestnaný občan odvádza štátu 2/3 svojej mzdy. Napríklad aj preto, aby susedove deti dostali obedy zadarmo. Netvrdím, že sa netreba podeliť. Byť solidárny. Len sa mi zdá, že 2/3 je priveľa.

Zákon o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov je podľa mňa jeden z radu „podpásoviek“ , ktorými politická trieda zaťažila pracujúcich na Slovensku. Plné ústa rečí o sociálnom štáte a starostlivosti o rodinu sa v konečnom dôsledku zákonmi, ako je 447/2015, rozmenia na drobné a zdania toho, koho politici veľkohubo chránia. Rodinu.

Zákon podľa mojich informácií nepriniesol nič, čo by sme mohli označiť rozvojom. Iba pomáha plniť pokladnice miest , ktoré ale dnes majú podľa dostupných informácií peňazí dostatok, a zvyšuje cenu konečného produktu. Teda zväčša bytu. Byty sú u nás extrémne zdanené aj bez poplatku za rozvoj.

Na porovnanie: Slovensko zaťažuje byt 20 % DPH, 5 % je DPH na byt v Maďarsku a 15 % v Česku. Na podporu nájomného bývania je u nás dlhodobo v štátnom rozpočte vyčlenených iba čosi vyše 20 miliónov eur. V susednom Rakúsku je to viac ako 3 miliardy eur. Podpora sa uskutočňuje cez daňové úľavy a nie cez selektívnu podporu konkrétnych projektov (sic!).

Dnes dane a poplatky premietnuté do priemernej ceny bytu predstavujú v Bratislave cca 600 €/m2. To je extrémne veľa. Tieto peniaze treba zaplatiť z extrémne zdanenej mzdy. A potom treba každý rok platiť aj daň nehnuteľnosti Za byt. Hoci ste ho už extrémne zdanili – pri kúpe. V Trnave je to dnes 1 eur/m2/ rok!!!!!

Poplatok podľa zákona 447/2015 sa na tejto dani podieľa v Bratislave na cene bytu zhruba 40 €/m2 . Tento poplatok síce platí mestu developer vo výške max. 35 €/m2 zo všetkej nadzemnej plochy stavby pri stavebnom povolení, v konečnom dôsledku ale daň nakoniec (aj s úrokmi) zaplatí majiteľ nového bytu, pričom do ceny bytu sa poplatok premietne aj za všetky spoločné priestory. Teda aj za kočikárne a komory.

V konečnom dôsledku môžeme povedať, že istá malá skupina - mladí ľudia sa skladajú na zvyšujúce sa mzdy samospráv.....šic..

Sme spoločnosťou extrémne zaťaženou daňami, ktoré, žiaľ, zďaleka nie sú pod verejnou kontrolou. Máme preto (alebo aj preto) nízke príjmy a aj preto sa extrémne zadlžujeme. Extrémne rastie cena štátu a samospráv. Pred desiatimi rokmi stál štát 23 mld. Dnes je to už 35 mld. eur. Samospráva stála 3,6 mld. Dnes je to 5,2 mld. eur !!!

To je, samozrejme, už iná téma. Súvisí ale s tým, o čom sa snažím hovoriť už roky. O extrémne neefektívnom štáte. O extrémnom daňovom zaťažení obyvateľstva , bývania a potravín, o extrémnom daňovom zaťažení práce a teda v konečnom dôsledku extrémnom zdanení rodiny, ku ktorej sa všetci politici obracajú pred voľbami a sľubujú, že bude v centre ich pozornosti.

Ing. arch. Pavol Kollár,