Extrémne zvyšovanie daní v Trnave

V poslednom blogu som písal o jednej zbytočnej dani vyrubovanej podľa zákona č. 447/2015 o tzv. miestnom poplatku za rozvoj.

Táto daň v konečnom dôsledku neslúži na rozvoj, ale iba predražuje nové byty. V tomto blogu budem písať o extrémnom náraste dani z nehnuteľností, ktorý sme zaznamenali koncom roku 2019. Teda aj za byty. Vyznamenal sa v tom najmä trnavský magistrát, ktorý zdvihol daň na byty v Trnave o 200%!!!!

V Trnave zastupiteľstvo odhlasovalo zvýšenie dane za byt z 0,35 eur/m2 na 1 euro/m2 bytu !!!! Pre podnikateľské nehnuteľnosti mesto zvýšilo daň z 3,5 eur/m2 na 5eur/m2 skladu, obchodu alebo kancelárie. Teda zatiaľ čo podnikatelia a teda nevoliči !!!! platili doteraz 10 násobok toho čo občania a teda voliči – všimnite si prosím ten rozdiel a skúste spolu so mnou uvažovať nad pojmom demokratický, demokracia - je to po novom „iba“ päťnásobok. Treba povedať, že túto daň podnikateľ platí bez ohľadu na to či má zisk. Teda či mu to vychádza alebo nie. Neobhajujem podnikateľov – viem aký majú kredit v spoločnosti – avšak ak platia desaťnásobok a to bez ohľadu na to, či ide o stodolu na okraji mesta alebo zlatníctvo na pešej zóne, je to minimálne na zamyslenie.

Trnavský magistrát zvýšenie zdôvodnil tým, že potrebuje vybrať do rozpočtu 3,7 mil. eur! Ani slovo o úsporách. Naopak primátorovi schválil v rovnakom čase maximálny možný plat. 5738 eur/mesiac !!!

V Trnave ale občania zaregistrovali, že sa deje niečo s čím nemôžu súhlasiť a tak v Trnave snáď prvý krát na Slovensku organizujú občania petíciu v ktorej žiadajú zmenu dane.

Škadnál!

Áno škandál, pretože zvýšenie dane o 200% je škandál . Mimoriadne irituje aj to, že si primátor dal schváliť plat, o ktorom sa väčšine nesníva. Máme naozaj mlčať a nechať sa strihať ako ovce ? Prečo by mesto nemohlo zvyšovať dane postupne . Povedzme max. o 10% /rok. Zvýšiť dane o 200% to je zásadný vstup do rozpočtu a čisté výpalné. A prečo má mať nejaký primátor v zásade malého mesta plat 5 734 eur? Teda toľko ako premiér!!!! Je to 5,5 násobok priemerného platu a 11 násobok min . mzdy!!!! Vieme , že voľby primátorov / politikov / nie sú súťažou schopností menežovať a riadiť , ale schopnosti zabezpečiť si najlepší marketing. Primátorom sa potom v zásade môže stať ktokoľvek, kto má lepší marketing. Primátor je nakoniec len „poslanec , ktorý sa stáva štatutárom“. Nemusí menežovať úrad . Na to je prednosta. V minulosti to bola čestná funkcia. Prečo by mal mať prvý poslanec – primátor plat na úrovni premiéra som dodnes nepochopil. A prečo sa z primátorov opäť stali papaláši je podľa mňa popretím cieľov nežnej revolúcie.

Vrátim sa ale späť k dani.

Mestá na rozdiel od štátu nie sú zodpovedné za hosp. politiku. Podnikateľské subjekty sú v meste zásade iba akýmisi trpenými entitami, ktoré majú platiť dane a možno sponzorovať šport, ale nijako sa nemôžu zúčastňovať života samosprávy. Nemajú inštitúciu ako je napríklad tripartita na úrovni štátu, ktorá by zabezpečila komunikácia medzi samosprávou a skupinou, ktorá sa významným spôsobom podieľa na financovaní samosprávy a strážila hospodárenie obce. /Som presvedčený, že takáto inštitúcia by prospela../ Toto podporuje jav o ktorom sa málo na Slovensku vie. Ak sa z rôznych dôvodov potrebuje zaplátať diera v mestskom rozpočte, zvýšenie dane z nehnuteľností podnikateľských subjektov je prvé na rade. Toto zvyšovanie nemá žiadne pravidlá. Toto je z hospodárskeho hľadiska mimoriadne nebezpečné. Ale nie je to nebezpečné len z hospodárskeho hľadiska. Nebezpečné je to aj z hľadiska spoločenského , pretože to umožňuje nezodpovednosť jedného riešiť na úkor druhého a to je neakceptovateľné. Dlhodobo tvrdím, že by bolo potrebné sa na hospodárenie samospráv sústrediť oveľa viac ako doteraz. To je jedna vec. A druhá , podľa mňa veľmi podstatná je reforma samospráv. Je predsa neúnosné , aby správa územia bola zabezpečovaná toľkým stupňami a množstvom úradníkov. Napríklad taký odpor dopravy dnes máme na mestskej okresnej aj VUC úrovni . Načo ?

Málokto vie že podnikatelia sú povinný okrem dane odviesť aj významnú časť dane zo mzdy všetkých zamestnancov a to je spravidla násobne väčšia položka ako daň z nehnuteľností. Táto daň za delí medzi obec a VÚC v pomere 70/30. Málokto si ale uvedomuje , že tieto dve dane sú na úrovni podniku úzko previazané. Nepoznajúc toto pravidlo si voliči vôbec neuvedomujú, ako zásadne prispievajú na chod samospráv . Moja skúsenosť je taká, že ľudia sa o odvedené dane nezaujímajú . Zaujímavé je iba to, čo je v peňaženke. Údaje na páske mimo položku „čista mzda“ sú viac menej pre väčšinu nezrozumiteľná informácia, ktorej sa nevenuje pozornosť, pretože si vôbec nevieme predstaviť čo sa s peniazmi, ktoré aj tak niekam posiela zamestnávateľ deje. Tieto peniaze nepovažujú zamestnanci za svoje a preto ich ani nezaujíma aký osud ich stihne. Aj toto umožňuje politikom šafáriť. Stálo by podľa mňa za zváženie, aby zamestnanci významných podnikov v mieste pôsobenia mali v samospráve svojich zástupcov. Nie je to objavný návrh. Taký stav tu už bol a z vlastnej skúsenosti viem, že to bolo prospešné. A určite by stálo za zváženie, aby vysvetľovaniu údajov na páske zamestnávatelia venovali čas.

Poďme sa pozrieť na to ako hospodária samosprávy. A rozšírme si svoju ekonomicko-politickú gramotnosť. Najprv všeobecný prehľad príjmov a výdajov samospráv na Slovensku.

Financie územnej samosprávy ( v mil. eur)

Položka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Celkové príjmy 3606 3758 4016 3999 3785 3863 4029 4580 4839 4594 5251 Celkové výdavky 3344 3543 3893 3849 3627 3680 3855 4335 4029 4292 4876 Rozdiel 262 215 123 150 158 183 174 245 360 302 375

Ako vidieť mestá na tom nie sú vôbec zle. Ani primátori. Ich platy vysoko prevyšujú priemer. Primátor malého okresného mesta môže mať napríklad dvojnásobný plat ako špičkový chirurg. Pričom pracovné nasadenie chirurga a primátora je neporovnateľné.

Voľný čas primátorov pritom na rozdiel od chirurga vie spočítať snáď iba vedúca sekretariátu príslušného primátora. Stretnutia , reprezentácia, šofér, sekretárka no a kšefty. Lebo o tom sa hovorí všade ... A množstvo úradníkov, ktorými sa za 30 rokov obložil každý primátor.... Kde sú tie časy, keď sme štrngali kľúčmi a žiadali znížiť počet úradníkov! Aj na mestách a obciach. Počty sa nie len, že neznížili, ale naopak násobne zvýšili. Máme násobne viac úradníkov v samospráve ako pred rokom 89 . Násobne väčšie ako majú podobne veľké štáty / Fínsko, Dánsko/ !!! Možno si niekto teraz spomenie, že v predch. režime boli počty prísne limitované.....Lenže to bolo kedysi.

Darmo sa naparuje pán premiér ako moriak, že niektorí primátori majú vyšší plat ako on. Aj on bol pri tom, keď sa mestám tvorili pravidlá. Hlúpe. Keď sa zo starostov robila miestna šlachta. Papaláši.

Na záver chcem povedať toto:

Vyrubovať nové dane a zvyšovať staré vie každý hlupák, ktorý má moc.

Slovensko sa za 30 rokov extrémne zadĺžilo. Štát aj obyvateľstvo. Pred 30 rokmi sme mali dlh vo výške 1/40 toho dnešného. Hovorím o dlhu štátu a obyvateľstva dohromady. Vtedy sme ešte vlastnili fabriky a plynovody ale hlavne platili sme menej daní! Odvtedy platíme stále viac. Niektoré dane sa znížia a iné zdvihnú . V sumári je to ale čoraz viac. Dôkazom je to, že štát za posledných desať rokov zdražel o 10 miliárd ročne a mestá majú vyšší príjem o 1,6 mld. eur!!!! Kupujeme predražené zbytočnosti a nechávame sa presviedčať, že to čo tu máme dnes je trvalé , udržateľné a nekonečne lepšie ako to ,čo tu kedykoľvek bolo. Že dokonca vôbec nie sme tak zadĺžení, ako tvrdia niektorí kritici . Spravidla z opozície. Toto keď počujem , ide ma vždy poraziť. Veriť možno čomukoľvek, ale ak sa zadlžujeme súčasným tempom / nie len my/,ak štáty berú virtuálne peniaze tvorené ECB , a vlády ich míňajú na nezmysly a na úplatky voličov, nemôžem sa zbaviť presvedčenia, že slová ako: „trvalo udržateľný“, je asi tak pravdivé, ako „večné priateľstvo so Sovietskym Zväzom“. Do toho v predvolebnom období vstupujú rôzni noví nádejní politici, ktorí sľubujú 4 dňový pracovný týždeň a 6 hodinový pracovný deň – lebo veď už aj vo Fínsku nad tým uvažujú .. a samozrejme aj tomuto sa tlieska ... Neuvedomujúc si v akej sa nachádzame situácii, je každý populista vítaní .... Ja som si ale zvykol neveriť ničomu, čo o sebe tvrdí, že je zázračné a už vôbec nie večné, alebo udržateľné. Trvalé .. Verím len tomu, že ak chceme mať prosperujúce zajtra , musíme už dnes byť zodpovední, úprimní a tvrdo pracovať. Žiadna iná cesta k úspechu nevedie.

Je pred voľbami a mnohí máme dilemu koho zvoliť. Sklamali nás už asi všetci. Máme vysoké dane a slabé služby . Máme vysoké dlhy a málo stabilnú ekonomiku, ktorá je absolútne závislá od cudzieho kapitálu. Zlá správa vecí verejných, slabé školstvo, nevľúdne zdravotníctvo a nedôveryhodná justícia... korupcia a dane sa neustále zvyšujú... A my proti tomu robíme zatiaľ stále veľmi málo. Aj preto je prípad trnavského občianskeho odporu povšimnutiahodný. A hodný inšpirácie. Ak nebudeme protestovať politici nás budú ďalej osedlávať. Nasadia nám zubadlo a budú trhať vždy, keď sa im nebude páčiť ako ťaháme. Lebo oni sú tu páni ... Bičík a uzdu do ruky sme im ale dali my ...

ing.arch. Pavol Kollár