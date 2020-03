O čo ide Kollárovi ..

Tak a je to tu. To čo sme tušili pred voľbami je dnes jasné. Kollár chce rezorty kde je najviac peňazí.

Dopravu, to preto rozprávky o nájomných bytoch, obranu a podpredsedu vlády pre investície.

O čo ide podnikateľovi, najnovšie aj filantropovi a priateľovi ľudí Borisovi Kollárovi v politike?

O peniaze samozrejme. Vždy mu šlo o peniaze.

Boris je naše zrkadlo. Ak mu uverilo viac ľudí ako Sulíkovi je to pre mňa neklamný znak, že ako voliči sme ešte stále iba v "tínedžeri" . Kollár nie je samozrejme riešenie. Politika je jeho najnovšia firma. Vzhľadom k tomu, že jeho iné početné firmy nie sú na tom dobre, je to pochopiteľné. Na Slovensku sa hovorí, že investícia do politiky sa musí vrátiť sedem násobne...alebo aj sedemdesiatsedem násobne. Pre mňa je priznám sa veľkým prekvapením, že vydržal 4 roky.To je ale jediné prekvapenie, ktorého je Kollár schopný. Všetko, čo bude nasledovať je možno vypočítať už dnes.

Fanfarón, seladón s menom slávnych predkov, môže byť a som presvedčený, že aj bude útesom, na ktorom sa budú rozbíjať sny o lepšom Slovensku. Až sa nakoniec celkom rozbijú.

Samozrejme každému, kto sa aspoň trocha vyzná je jasné, že postaviť 25 000 nájomných dotovaných bytov ročne v štáte ako je Slovensko je číry nezmysel. Nie len, že nemáme dostatok kapacít – a to ani projektantských, ani stavebných a ani tých , ktoré produkujú stavebné hmoty, ale štát nemá ani dostatok pozemkov a ani žiadne voľné peniaze.

Mimochodom tento štát nepostavil za 30 rokov ani jednu nemocnicu. To naozaj máme teraz uveriť , že zrazu dokáže postaviť 25 000 bytov ročne ?

Kollár ale tieto argumenty očividne neberie v úvahu. Naďalej "točí" svoje. On a celé jeho okolie . Najmä jeho dvaja poradcovia v tomto ťažení /Holý a Borguľa/ tvrdia, že všetko je mimoriadne jednoduché a jasné. Lenže skúsenosť hovorí, že vždy keď je niečo jednoduché a jasné ide o hlúposť.

Štát podľa nich získa aj stavebný materiál lacnejšie. Hlúposť. Nezíska.

Majú údajne aj akýsi nový modulový systém , ktorý všetko dramaticky zlacní. Nezmysel. Modul je okrajový spôsob, náročný na prepravu, v rurálnej krajine ako je Slovensko masívne nepoužiteľný. Chlapci sú v stavebníctve evidentne zelenáči. Predpokladám ale, že to,že so stavebníctvom majú „experti“ zo SME Rodina len minimálne skúsenosti, nie je pre nich očividne prekážka. Teda prekážka k tomu, aby sa dostali k rozdeľovaniu štátnych zakázok. Pretože to je nepochybne cieľom tejto bombastickej kampane

Kollár a jeho "SMERodina" určite nie je zmenou systému, ale jeho najcynickejšia verzia. Jeho Ja sa začína nápadne podobať tomu Dankovmu. Pred Dankom má ale jednu obrovskú výhodu. Boris nemá žiadne predsudky. To dokázal už mnohokrát. A jeho skupina obskúrnych postavičiek určite nemá žiadne ideologické zábrany.

A teraz trocha vážnejšie .Áno bývanie je drahé ako nikdy pred tým

Čo je príčinou tohto javu ?

Politik povie : nenažranosť developera

Developer povie : korupcia politikov a úradníkov, zaťaženie bytu daňami a mimoriadne obtiažny povoľovací proces.

Ekonóm povie : Nedostatok žiadaného tovaru.

Prečo je byt nedostatkový? Odpoveď je jednoduchá : Pretože je veľký dopyt . A ten je preto, že jeho financovanie je dostupné. Prečo napriek tomu nie je bytov dostatok? No pretože je mimoriadne obtiažne získať vhodný pozemok a povolenie stavať. Neviem ako chce tento "drobný" nedostatok Kollár prekonať. Na nasledovnom grafe môžem dokumentovať, ako mimoriadne obtiažny proces získavania stavebného povolenia vplýval na obraty stavebných firiem v minulých rokoch na Slovensku . Ako vidieť vo V4 sme aj tomto ukazovateli najhoršie. Slovensko napriek tomu „že sa krajine darilo“ vo výstavbe v posledných rokoch stagnuje.

nárast obratov v stavebníctve V4

Byty sú možno téma, ale jej uchopenie v predvolebnej kampani bolo podľa mňa tragické.

Kollárovi evidentne pri nej nešlo o výstavbu bytov, ale o ohúrenie . My, ktorí sa v stavebníctve a investičnom procese pohybujeme vieme, že oveľa viac ako dotované nájomné bývanie je potrebné skrátiť a zjednodušiť proces získavania stavebných povolení. Zlepšiť územné plánovanie. Odstrániť politikum pri vydávaní povolení. Zúžiť priestor pre vypaľovanie. O tomto Kollár samozrejme nehovorí nič. Hoci keby bol chytrý mohol si vybrať práve túto tému a na túžené ministerstvo by sa dopracoval podstatne jednoduchšie. Spravil chybu. Trúbil príliš nahlas.

Nechápem ani to, prečo Kollár, ktorý vie tak dobre opisovať, neopísal aj to ako sa v Rakúsku financuje výstavba. Prečo nespomenie ako sa napríklad financuje bývanie v Nemecku, kde sa podpora sústreďuje na daňové zvýhodnenie rodiny. Podpora rodiny od SME Rodina by tak mohlo byť štandardné a všeobecné a oveľa vierohodnejšie ako totálny nezmysel, akým je výstavba 25 000 bytov ročne.

Dobre . Na konci dňa samozrejme je vždy niečo za niečo. Kollár zas nemá až tak veľa hlasov, aby sa mohol hodiť o zem. A jemu hrozí , že úspech sa už nebude opakovať. Ak chce rezorty s peniazmi musí ich vymeniť. Otázka za čo ? Za výmenu toxických postavičiek a za ústavné zmeny- natíska sa odpoveď. Ja si niektoré celkom dobre dokážem predstaviť. Aj také, pri ktorých by Kollárova družina na ministerstvách mala zviazané ruky . A strach kradnúť. Lebo túžba po zmene je väčšia ako potreba „nájomných bytov“ o ktorých ešte ani nevieme, či o ne bude záujem..

Záverom politologická úvaha o Kollárovi od nepolitológa /Kollára/:

Nechajte človeka, ktorý rozmýšľa srdcom robiť veci, ktoré sa robia srdcom a tých, ktorí rozmýšľajú hlavou nechajme riadiť štát. Boris je pripravený spraviť všetko preto, aby vec ktorú chlapi nosia v saku tesne nad srdcom bola naplnená. Jeho túžba je tak evidentná, že sa nedá nevidieť a tak nutkavá, že sa jej nedá odolať. Taký typ nemôže byť dobrým partnerom do záprahu, ktorý dnes Slovensko potrebuje .On a jeho poslanci nie sú zárukou hlasovania v mene zmeny. Myslím si , že v tomto hľadanie prienikov s Borisom je zbytočná strata času. Samozrejme treba ho absolvovať. Aj s tým, že nedohoda môže poslúžiť k jeho vytlačeniu do postavenia mimo hry a to je viac ako keby od začiatku bolo jasné, že Boris je v opozícii.

Pavol Kollár