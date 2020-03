Pelegrini ešte úraduje

Od zajtra sa zatvárajú na Slovensku všetky maloobchodné predajne. Fabriky a veľkopredajne potravín ostávajú otvorené.

Nie je do nich zakázané vstupovať bez rúška. Prečo? Jednoducho, pretože vláda rúška nezabezpečila.

Vláda zatvára kaderníctvo, ale nezatvorí prevádzku, v ktorej pracujú stovky ľudí v jednej hale. A nie len, že pracujú v jednej hale, ale pracovníci sú zvážaní na pracovisko autobusmi, čo je samo o sebe oveľa nebezpečnejšie ako otvorené kaderníctvo. Vláda nezakazuje prácu v priemysle cudzincom. Zajtra do práce nastúpia tisíce „gastarbaitrov“. Včera som si prešiel ubytovne v našom meste. Ubytovne sú plné a nikoho som nevidel s rúškom. A to je asi tiež nebezpečné.

Možno nie hneď, ale asi niet lepšej chvíle ako limitovať prácu zahraničných pracovníkov a na uvoľnené miesta poslať tisíce úradníkov. Máme ich nadbytok – viac na :

https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/545592-klub-500-ak-stat-vyhodi-190-tisic-zamestnancov-usetri-miliardy/

Vie naozaj vláda čo robí? Igor Matovič tvrdil, že vláda ho k riešeniu zatiaľ nechce pripustiť. Je za tým zámer?

Čo znamená napríklad, ak sa zajtra zavrú predajne so stavebným materiálom - stavebniny? No nič viac a nič menej ako to, že zajtra prestane robiť stotisíc robotníkov v stavebnom sektore. V Českej republike zavreli maloobchodný predaj. Nie predajne. To znamená, že vývozy na staveniská je možné zabezpečiť. U nás vláda de facto zastavuje jedno priemyselné odvetvie. Je to neschopnosť, alebo je to zámer? Platí „ čím horšie tým lepšie“? Podľa uniknutého dialógu Pelegríni, Saková sa to tak môže javiť.

Pavol Kollár