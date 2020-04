Prečo mestá plačú

Bol som v šoku keď prvý krát zasadal krízový štáb a mestské úrady sa okamžite zavreli. Odvtedy prakticky nefungujú. Neplatia žiadne lehoty, nedostanete stavebné povolenie , nekolauduje sa, nič nevybavíte.

Žiadne vyjadrenie , žiadne stanovisko, žiaden úradný dokument. Mŕtvo. Zatiaľ čo my ostatní sa snažíme pracovať ako sa dá úradníci to zabalili.

Potom prišli statusy a blogy primátorov, ktorí si znižovali platy. Teatrálne a zbytočné gesto. Nikomu nepomohlo, akurát poukázalo na ich naozaj vysoko nadpriemerné mzdy. Údajne v tom bola spolupatričnosť. Možno aj to. Predovšetkým ale šlo o obyčajný politický kalkul. Cit pre moment. Keď si budú platy opäť zvyšovať, teatrálnosť sa stratí.

Dnes sa už ozval plač nad nedostatkom zdrojov, ktoré mestá a obce majú. Obligátny. Je to ale naozaj tak? Naozaj majú mestá nedostatok zdrojov? Za posledné roky ich príjmy extrémne rástli. Ako ukazuje nižšie uvedený prehľad extrémne rástli aj ich osobné náklady .

Občania veľa o samospráve nevedia. Nemajú prečo. Ak sú vynesené smeti. Ak je v kohútiku pitná voda a kanalizácia odteká, v zásade niet prečo sa o samosprávu zaujímať. Občas síce príde čas zaplatiť daň, avšak tá býva zväčša znesiteľná a keď občan práve nie je stavebník, alebo činovník nejakého ochotníckeho divadla v podstate sa o samosprávu ani nemusí zaujímať.

Iná situácia je u podnikateľov a developerov. Podnikatelia spravidla platia násobne vyššiu daň z nehnuteľností, ako obyvatelia a odvádzajú samospráve aj dane zo mzdy v podobe tzv. podielových daní , ktoré si samosprávy a VUC delia v pomere 70/30. Podnikatelia teda o samospráve vedia viac, ako občania. Majú dôvod. Paradoxne ale ako nevoliči nemajú na samosprávu žiaden vplyv. Platia, ale nerozhodujú.

Naopak samospráva, teda väčšina poslancov netuší, ktorý zamestnávateľ, koľko do ich mestského rozpočtu prispel. Je to osobná skúsenosť. Nemá ich to prečo zaujímať. Niekto to predsa platí, tak to snáď bude platiť aj ďalej.

Samostatnou skupinou sú developeri. Tí by vedeli o samospráve rozprávať v podstate najviac. Tam už koluje a skloňuje sa slovo záujmy, dohody a áno aj korupcia .

Dnes, keď nemajú živnostníci príjmy, a nemajú z čoho platiť nájom a štát hľadá spôsoby ako pomôcť mestá mlčia. Resp. začínajú plakať. Teatrálne znižovanie platu primátora, ktoré je iba dočasným a v zásade malicherným gestom, mikroekonomike nepomôže. Plač nad predpokladaným znížením podielových daní, je v súvislosti s minuloročným dvíhaním daní z nehnuteľností, keď sa sťažovali podnikatelia a samosprávy mlčali farizejstvo. Živnostníci a podnikatelia nepotrebujú zníženie platu primátora, / toho už vôbec nie/, potrebujú akútnu pomoc napríklad vo forme zníženia, alebo dokonca odpustenia dane z nehnuteľnosti, ktorú dnes možno mnohí nebudú mať z čoho zaplatiť .

Doteraz boli miestni politici mimo záujmu hlavného prúdu. Sem tam preniklo čosi o miestnej korupcii, ale to hravo prekryla korupcia vo „veľkej“ politike. Situácia sa môže zmeniť vo chvíli, keď sa zistí, že ich podiel na riešení krízy, a správe spoločnosti je silno minoritný a ich prevádzka je extrémne drahá. V dobe, keď na základný chod spoločnosti bude potrebné každé euro a centrálna vláda začne hovoriť o reforme, lebo musí, môžu byť samosprávy jedny z tých, ktoré budú musieť reformou skutočne prejsť. A je skutočne na čase.

To, že samospráva potrebuje reformu vieme dlho a mnohí. U nás ale nie je zvykom robiť reformy , keď všetko ako, tak ide. Načo si robiť problémy? Tu treba nechať všetko ako sa hovorí „vyhniť“ . Pravdou je , že hnitie už prebieha dlho. Vedeli by o tom hovoriť developeri aj poniektorí zamestnanci.

Samosprávy

Dnes si asi málokto pamätá , že mestá a obce mali pred 30 rokmi podstatne menej zamestnancov ako dnes. Násobne menej. Platilo dokonca pravidlo, aj keď si to dnes asi ťažko pripustíme, že počet úradníkov bol limitovaný. Na každých 1000 obyvateľov mesta mohol byť jeden zamestnanec. Takže napríklad 20 000 tisícová Senica mala 20 zamestnancov vtedajšieho MsNV. Predseda MsNV, teda dnešný starosta mal plat ktorý sa rovnal 1,5 násobku priemerného platu. Dnes je situácia iná. Úradníkov je trojnásobne viac aj aj plat primátora je násobne väčší. Vtedy mestá poväčšine rástli. Dnes sa počet obyvateľov miest znižuje. Zato počty zamestnancov na mestských úradoch utešene rastú.

Starostov a primátorov, ale aj spádových obcí je u nás 10 násobne viac ako v počtom obyvateľov porovnateľnom Fínsku , alebo Dánsku. Aj územných celkov je zbytočne veľa. Vieme tiež, že cena za samosprávu, ale aj správu štátu u nás v posledných rokoch dramaticky rástla. Za posledných dvanásť rokov zdražela údržba štátu o neuveriteľných 63% ,čo je viac 15mld. eur ročne! Z 23,7 mld.eur na 38,8 mld. eur! Mestám ako ukazuje nasledujúca tabuľka sa za toto obdobie príjmy zvýšili o 1,6 mld. Eur. Cena za samosprávu tak vzrástla z 3,6 na 5,25 mld. eur! Teda o 46%! Ani tieto sumy však samospráva nepovažuje dnes za dostatočné. Minulý rok mnohé samosprávy zaviedli tzv. daň za rozvoj a zvyšovali dane z nehnuteľností. A to napriek tomu, že im prudko za posledné roky rástli príjmy z podielových daní. Teda z daní, ktoré im sprostredkovávajú miestni podnikatelia. Odmenili sa im tak, že zdvihli dane z nehnuteľností a to napriek tomu , že mestá mali prebytky.

náklady samosprávy SR (kollar)

Čo robili samosprávy so zvyšujúcimi sa príjmami? Jednoduchá odpoveď -zvyšovali si platy.

Zoberiem si za príklad Trnavu. Z Trnavy je premiér aj známy primátor, ktorý mimochodom patrí k tým, ktorý okamžite zareagoval a cez facebook nám zvestoval , že si znížil plat. Plat , ktorý bol 6186 eur/ mesiac. !!! Podobný plat má mimochodom aj premiér!!!

Trnava sa stala známou koncom minulého roka, keď napriek tomu, že v Trnave narástli príjmy z podielových daní magistrát enormne zvýšil dane z nehnuteľností . Za uplynulých 7 rokov vzrástli príjmy trnavskej samosprávy z podielových daní o 10,5 miliónov eur. Teda o 71%! Viď. vyššie uvedený prehľad.

Samospráva v Trnave koncom minulého roka zvýšila daň z nehnuteľnosti o 200% !!! Teda opäť enormne. Zdôvodnenie bolo nasledovné. Pretože mesto už dlho dane nezvyšovalo! / sic!/ Tým podnikateľom , ktorý protestovali a žiadali zníženie dane radnica jednoducho neodpovedala.

osobné náklady trnavskej radnice (kollar)

Štatutári miest

Mnohí primátori sú dnes poslancami VÚC, sú členmi dozorných rád, sú dokonca poslancami parlamentu a tak sa priam natíska otázka ako to všetko stíhajú? Nejde ani tak o to , koľko platov poberajú ako o to, čo vlastne robia? A kto ich kontroluje.

Je pravidlom, že tzv. mestský kontrolór býva zväčša lojálny úradník. Kontrola podnikateľským sektorom , ktorý logicky veľmi citlivo vníma nehospodárnosť je vylúčená.

Preto za nedostatok našej demokracie považujem /okrem iného / nulovú participáciu podnikateľských subjektov na samospráve. Je to fakt, ktorý sa 30 rokov prehliada. Podnikateľské subjekty v mieste pôsobiska pritom sprostredkovávajú podielové dane a platia majetkové dane, teda podieľajú sa na financovaní samospráv.

Neraz sa stalo, že keď mesto nejaká garnitúra dostala na okraj ekonomickej priepasti, nasledujúca garnitúra úplne automaticky siahla po zvýšení majetkových daní, pričom zvolila spravidla nasledovnú logiku: Zvýšiť nepatrne dane voličom a dramaticky nevoličom. Preložené do praktickej reči. Nepatrne cca 5-10% sa zvyšujú dane z bytov a dramaticky 80 -100 % sa zvyšujú dane podnikateľským subjektom. Pričom väčšina miest nerozlišuje, či ide o zlatníctvo na pešej zóne alebo sklad na okraji. Mestá zväčša nemajú spravené cenové mapy a nemajú prehľad o možnostiach jednotlivých subjektov platiť zvýšené dane. A tak neraz subjekty ktoré nemajú vplyv na zvolenie primátora jednoducho zaplatia nehospodárnosť a neprofesionálnosť mestského menežmentu.

Je to obrovský deficit demokracie a nedostatok toho, čomu hovoríme podnikateľské prostredie, pretože neschopnosť jednej kategórie spoločnosti spravidla spláca iná skupina v spoločnosti, ktorá ale nemôže správanie sa tej prvej skupiny nijako ovplyvniť. Vzniká tak skupina nespravodlivo trestaných daňových poplatníkov. Tento pojem zatiaľ nemáme s politickom slovníku. Adi nebude veľmi populárny, ale treba ho, o tom som presvedčený, do politického slovníka dostať. Kríza preverí našu ekonomiku. A možno si vo väčšej miere uvedomíme, že mať zamestnanie a peniaze nie je základne ľudské právo, ale vymoženosť dobre riadenej spoločnosti.

Považovať firmy a podnikateľov iba za prestretý švédsky stôl, kde sa stačí postaviť a najesť sa, za kravu, ktorú stačí podojiť, za vlka na ktorého je povolené poľovať sa nemusí spoločnosti v konečnom dôsledku vyplatiť. Veriť, že samospráva bez účinnej kontroly je tým najlepším, čo nás v demokracii mohlo postihnúť je tiež asi omyl. Verím, že časy keď premiér chodil v noci ohýbať plechy, aby dokázal aký je on „robotník“, a aby si to takto rozdal so zamestnávateľmi sú na chvíľku preč.

Otázka reformy samosprávy a mnohých iných úsekov verejného života by mohla byť coronakrízou urýchlená. Otázka je či je súčasná garnitúra poslancov, v ktorej sú zastúpení aj bývalí alebo súčasní primátori pripravená o tejto ťažkej téme viesť kvalifikovanú diskusiu, je zatiaľ nezodpovedaná. Prajem si Trnavskú jar. Nie trnavské dane. Nepotrebujeme teatrálne gestá, znižovanie platu hlavného aktéra. Potrebujeme redukciu počtu úradníkov, ich väčšiu zodpovednosť voči spoločnosti a skutočnú spoločenskú kontrolu. K tej na úrovni miest patrí aj kontrola tými subjektami, ktorí sprostredkovávajú najviac financií na chod samosprávy.

Pavol Kollár