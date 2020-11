Keby som mohol volil by som za generálneho prokurátora Jána Hrivnáka

Otvorený list kandidátovi na generálneho prokurátora JUDr. Jánovi Hrivnákovi. ............................................................................................................................

Vážený pán Hrivnák,

je málo ľudí, ktorých by som podporil vo funkcii najvyššej.

Vy k nim patríte. Pred štrnástimi rokmi sme spolu stáli pred špeciálnym súdom v Pezinku vo veci obvinenia z brania úplatku starostu mestskej časti Bratislava Rača. Ja som bol mladý a neskúsený podnikateľ a Vy mladý ambiciózny prokurátor. Mal ste vtedy veľmi ťažkú úlohu. Proti Vám stáli skúsení harcovníci, bývali pracovníci generálnej prokuratúry, vtedy už známi advokáti a Vy na strane obžaloby ste mali v rukách iba slabý tromf v podobe mladého neskúseného a málo presvedčivého svedka, ktorého všetci – obhajoba aj média nazývali „developer“. Teda niekto, kto je v podvedomí spoločnosti čosi ako triedny nepriateľ. Vy ste ale obhajovali spravodlivosť a ja som mal možno prvý a posledný krát v živote pocit, že na strane štátu a spravodlivosti stojí človek, ktorému môžem dôverovať , a ktorému ide o vec. Naša spoločná snaha vtedy vyšla nazmar, pretože Najvyšší súd SR rozsudok Okresného súdu hlavnému aktérovi zrušil.

Odvtedy ubehlo 14 rokov. Z mladého „developera“ je dnes podnikateľ, ktorý zamestnáva viac ako tisícku ľudí a poctivo platí dane. Neznáša nespravodlivosť a usiluje sa vo svojom obore o fair play. Už viac ako 30 rokov. Vy ste dnes jeden z kandidátov na generálneho prokurátora. Nesiete kožu na trh. Keď som Vás dnes videl v TA3, ako verejne prezentujete svoju predstavu, uvedomil som si ako čas beží. A uvedomil som si tiež, že som Vám dlžní. Dlžní vysloviť verejne vďaku za to, že ste roky, určite neraz vo veľmi ťažkých sporoch stál na strane spravodlivosti. Zostarli ste Vážení pán doktor. Rovnako asi ako ja. Nič Vám to však neubralo z dôveryhodnosti. Naopak. Rovnako ako vtedy aj dnes som Vám veril, a keby záležalo na mne svoj hlas by som Vám rozhodne dal.

Práce v pozícii generálneho prokurátora by ste tu mal určite viac ako dosť. Odvtedy sa nielen vo vašom stave, ale aj v praktikách, ktoré sme sa vtedy spolu snažili odsúdiť nič nezmenilo. Práve naopak. Nešvár straty dôvery súdnictva a prokuratúry, ale aj výpalníctva úradov, napríklad pri získavaní stavebného povolenia má v Bratislave a nie len v nej obludné rozmery. Kto tvrdí opak buď vedome klame, alebo nepozná situáciu.

Vážený pán doktor nech už Vaša voľba dopadne akokoľvek , chcem aby ste vedel, že na svete sú ľudia , je človek / verím, že nie jeden/ ktorý si Vašu prácu a Vaše postoje váži a cení. Keby bolo na mne generálnym prokurátorom budete Vy. Nie pre krátkodobú sympatiu, ale pre presvedčenie, že svoju celoživotnú prácu beriete ako poslanie. Nie ľahké. Veľmi dôležité.

S úctou

Pavol Kollár